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В Шевченковском районе Киева на улице Лагерная в результате стрельбы два человека получили огнестрельные ранения, один из них – умер, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

«В 12:12 на линию 102 поступила информация об огнестрельном ранении мужчины на улице Лагерная в Шевченковском районе. На место направлены наряды патрульной полиции, следственно-оперативные группы главного и районного управлений полиции и работники кинологической службы», – говорится в сообщении.

В главке отметили, что устанавливаются все обстоятельства произошедшего, личный состав ориентирован на розыск лиц, причастных к убийству и ранения мужчин.
ForUm

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