В аннексированном Симферополе задержали несколько крымскотатарских активистов по обвинению в якобы «вымогательстве в особо крупном размере» у гражданина Турции.

После попытки задержания ФСБ умерла ветеран крымскотатарского движения Веджие Кашка.

Министр иностранных дел Павел Климкин считает смерть активистки убийством.

В связи с обострением внутренней ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Государственная пограничная служба Украины усилила меры безопасности на линии разграничения.

Генпрокуратура допросила по делу о незаконной приватизации в январе 2013 года части здания Министерства АПК руководителя Фонда госимущества Украины Виталия Трубарова.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что украинская сторона готова к угрозам, которые могут возникнуть из-за конфликта между боевиками в «ЛНР».

В Ивано-Франковске на улице Шевченко на территории новостройки произошел обвал железобетонных конструкций перекрытия.

Российские СМИ сообщили, что автомобильный кортеж, в котором находятся главарь «Луганской народной республики» Игорь Плотницкий, руководитель его администрации Ирина Тейцман, глава «ГТРК ЛНР» Анастасия Шуркаева и ряд других лиц уехал с территории Луганска в Россию.

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) ограничила патрулирование в Луганске 21-22 ноября в целях безопасности.

Украинские военные улучшили тактическое положение на луганском направлении, сообщил пресс-центра штаба АТО.

Публичное акционерное общество «Укртелеком» решило прекратить предоставление услуг телеграфной связи общего пользования для всех категорий потребителей с 1 марта 2018 года.

С января 2018 года вступают в силу новые правила трудоустройства иностранцев в Польше.