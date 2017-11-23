также в разделеОбщество
Украинским военным разрешили носить бороды 14
Польша опровергла согласие на восстановление памятников УПА 20
Саакашвили признал, что ел жаренных детей 64
Чернигов запретил концерты артистов, которые поддерживают агрессию РФ 18
Кабмин увеличил количество призывников 22
В «ДНР» готовы к обмену пленными до Нового года 17
СМИ: Плотницкий прилетел в Москву 42
ДТП в Харькове: Пострадавшую беременную выписали из больницы 33
На Донбассе изъяли контрафактных сигарет на 3 миллиона 17
В Севастополе по подозрению в шпионаже задержали служащего ЧФ РФ 23
Грымчак о событиях в Луганске: Марионетки Кремля соперничают за власть 47
Гройсман о конфликте в «ЛНР»: Хочу, чтобы они уничтожили друг друга 118
Климкин назвал смерть крымскотатарской активистки убийством 218
В Днипре бизнесмен пытался закупить в РФ оборудование для прослушки 24
Госкино намерено запретить сериал «Сваты» 49
Полиция повторно объявила в розыск женщину, напавшую с молотком на бойца АТО 28
В Нацгвардии утверждают, что не были под НАБУ при задержании сына Авакова 21
Полиция ищет свидетелей нападения на судью в Полтаве 23

В аннексированном Симферополе задержали несколько крымскотатарских активистов по обвинению в якобы «вымогательстве в особо крупном размере» у гражданина Турции.

После попытки задержания ФСБ умерла ветеран крымскотатарского движения Веджие Кашка. 

Министр иностранных дел Павел Климкин считает смерть активистки убийством.

В связи с обострением внутренней ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Государственная пограничная служба Украины усилила меры безопасности на линии разграничения. 

Генпрокуратура допросила по делу о незаконной приватизации в январе 2013 года части здания Министерства АПК руководителя Фонда госимущества Украины Виталия Трубарова. 

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что украинская сторона готова к угрозам, которые могут возникнуть из-за конфликта между боевиками в «ЛНР». 

В Ивано-Франковске на улице Шевченко на территории новостройки произошел обвал железобетонных конструкций перекрытия.

Российские СМИ сообщили, что автомобильный кортеж, в котором находятся главарь «Луганской народной республики» Игорь Плотницкий, руководитель его администрации Ирина Тейцман, глава «ГТРК ЛНР» Анастасия Шуркаева и ряд других лиц уехал с территории Луганска в Россию.

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) ограничила патрулирование в Луганске 21-22 ноября в целях безопасности.

Украинские военные улучшили тактическое положение на луганском направлении, сообщил пресс-центра штаба АТО.

Публичное акционерное общество «Укртелеком» решило прекратить предоставление услуг телеграфной связи общего пользования для всех категорий потребителей с 1 марта 2018 года.

С января 2018 года вступают в силу новые правила трудоустройства иностранцев в Польше.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16