В аннексированном Симферополе задержали несколько крымскотатарских активистов по обвинению в якобы «вымогательстве в особо крупном размере» у гражданина Турции.
После попытки задержания ФСБ умерла ветеран крымскотатарского движения Веджие Кашка.
Министр иностранных дел Павел Климкин считает смерть активистки убийством.
В связи с обострением внутренней ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Государственная пограничная служба Украины усилила меры безопасности на линии разграничения.
Генпрокуратура допросила по делу о незаконной приватизации в январе 2013 года части здания Министерства АПК руководителя Фонда госимущества Украины Виталия Трубарова.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что украинская сторона готова к угрозам, которые могут возникнуть из-за конфликта между боевиками в «ЛНР».
В Ивано-Франковске на улице Шевченко на территории новостройки произошел обвал железобетонных конструкций перекрытия.
Российские СМИ сообщили, что автомобильный кортеж, в котором находятся главарь «Луганской народной республики» Игорь Плотницкий, руководитель его администрации Ирина Тейцман, глава «ГТРК ЛНР» Анастасия Шуркаева и ряд других лиц уехал с территории Луганска в Россию.
Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) ограничила патрулирование в Луганске 21-22 ноября в целях безопасности.
Украинские военные улучшили тактическое положение на луганском направлении, сообщил пресс-центра штаба АТО.
Публичное акционерное общество «Укртелеком» решило прекратить предоставление услуг телеграфной связи общего пользования для всех категорий потребителей с 1 марта 2018 года.
С января 2018 года вступают в силу новые правила трудоустройства иностранцев в Польше.
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