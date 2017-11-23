В связи с обострением внутренней ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Государственная пограничная служба Украины усилила меры безопасности на линии разграничения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ГПСЕ отметили, что не исключается возможность эскалации конфликта или любых провокационных действий со стороны российских наемников.

«Чтобы предотвратить и не допустить провокаций, усилены меры во всех контрольных пунктах въезда-выезда, через которые только за последние сутки последовало почти 40 тысяч граждан. В частности, увеличено количество пограничных нарядов, активно используются технические средства контроля, к проверкам привлекаются служебные собаки», - сообщили в пресс-службе.

Особое внимание пограничные наряды уделяют контрольным и режимным мероприятиям. Кроме того, в готовности находятся все пограничные подразделения в районе проведения АТО, ведется наблюдение и мониторинг ситуации объектов, находящихся в сфере деятельности ведомства. Уточнено взаимодействие со штабом АТО и подразделениями ВСУ и всеми силовыми структурами.

Напомним, 21 ноября центр оккупированного Луганска заблокировали люди в военной форме с автоматами на бронетранспортере, которые, по сообщениям боевиков, не имели никакого отношения к их группировкам. Уже после обеда те же информационные ресурсы боевиков распространили официальное заявление «министра внутренних дел ЛНР» Игоря Корнета, в котором говорилось о том, что в «республике» пресекли деятельность «украинской ДРГ».

Днем ранее главарь «ЛНР» Игорь Плотницкий уволил Корнета, однако тот отказался подчиняться приказу. Некоторые информагентства боевиков сообщали о том, что Корнет забаррикадировался в здании «МВД».

После появления вооруженной техники на улицах Луганска было проведено внеочередное заседание Военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В ОБСЕ сообщили, что наблюдатели зафиксировали колонну военной техники, которая сначала была замечена возле Дебальцево Донецкой области, потом, по мнению ОБСЕ, вероятно, эта же колонна направлялась в сторону Луганска. Также в ОБСЕ заявили о машинах военного типа и присутствии вооруженных лиц вокруг здания так называемого «министерства внутренних дел ЛНР».

22 ноября стало известно о захвате «силовиками МВД» здания «генпрокуратуры ЛНР» и аресте всех ее сотрудников.