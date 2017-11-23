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Главарь группировки «ЛНР» Игорь Плотницкий прилетел в Москву. Об этом сообщил российский писатель, журналист и сторонник сепаратистов Захар Прилепин на странице «Вконакте».

Прилепин утверждает, что Плотницкий прибыл из Ростова-на-Дону, он прилетел эконом-классом с маленькой сумкой на плече, сообщает УНИАН.

По словам писателя, в аэропорту «Шереметьево» главаря «ЛНР» ждали два оперативника. 

Напомним, 23 ноября РосСМИ подтвердили, что Плотницкий выехал из «ЛНР» в Россию.

Накануне онзаявил, что не покидал и планирует покидать территорию ОРЛО в связи с конфликтом с «главой МВД ЛНР» Игорем Корнетом.

21 ноября центр оккупированного Луганска заблокировали люди в военной форме с автоматами на бронетранспортере, которые, по сообщениям боевиков, не имели никакого отношения к их группировкам. Уже после обеда те же информационные ресурсы боевиков распространили официальное заявление «министра внутренних дел ЛНР» Игоря Корнета, в котором говорилось о том, что в «республике» пресекли деятельность «украинской ДРГ».

Ранее Плотницкий уволил Корнета, однако тот отказался подчиняться приказу. Некоторые информагентства боевиков сообщали о том, что Корнет забаррикадировался в здании «МВД».

После появления вооруженной техники на улицах Луганска было проведено внеочередное заседание Военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны Украины.  

В ОБСЕ сообщили, что наблюдатели зафиксировали колонну военной техники, которая сначала была замечена возле Дебальцево Донецкой области, потом, по мнению ОБСЕ, вероятно, эта же колонна направлялась в сторону Луганска. Также в ОБСЕ заявили о машинах военного типа и присутствии вооруженных лиц вокруг здания так называемого «министерства внутренних дел ЛНР».

22 ноября стало известно о захвате «силовиками МВД» здания «генпрокуратуры ЛНР» и аресте всех ее сотрудников.
ForUm

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