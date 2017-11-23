В аннексированном Симферополе задержали несколько крымскотатарских активистов по обвинению в якобы «вымогательстве в особо крупном размере» у гражданина Турции.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на управление ФСБ России по Крыму. Эту информацию подтверждают ТАСС и РИА Новости.

СМИ утверждают, что управление МВД России по аннексированному Крыму «возбудило уголовное дело» по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 163 Уголовного кодекса соседней России («Вымогательство, совершенное группой лиц»).

Публичных комментариев российских силовиков по этому поводу пока нет.

Официального подтверждения информации пока нет.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».