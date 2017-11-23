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Украинские военные улучшили тактическое положение на луганском направлении, сообщил пресс-центра штаба АТО.

«Отдельные подразделения Вооруженных сил Украины на луганском направлении улучшили тактическое положение с целью улучшения условий наблюдения за противником и ведения оборонительного огня в ответ на провокационные обстрелы российско-оккупационных войск», - сообщили в штабе.

Отмечается, что ВСУ строго придерживаются Минских договоренностей, в соответствии с положениями которых могут укреплять или переоборудовать свои позиции, передислоцироваться в пределах территорий, определенных этими договоренностями.

Ранее военный волонтер Юрий Мысягин в  Facebook сообщил, что силы АТО 21-22 ноября провели операцию на луганском направлении, взяли под контроль несколько стратегических высот и освободили от боевиков ряд поселков.

Напомним, министр обороны Степан Полторак заявил, что Вооруженные силы Украины готовы к обострению ситуации на линии фронта на луганском направлении.
ForUm

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