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В Ивано-Франковске на улице Шевченко на территории новостройки произошел обвал железобетонных конструкций перекрытия, сообщает пресс-служба ГосЧС.

ЧП произошло 22 ноября около 20:00.

Как выяснилось, во время проведения строительных работ произошло обрушение бетонного перекрытия второго этажа новостройки на площади 216 кв.м, под обвалом находились рабочие. Спасатели с помощью механизированного и гидравлического инструмента и оборудования провели работы по освобождению пострадавших из-под завалов. Ими обнаружены и спасены из-под завалов 4 человек 1982,1970 и двое 1977 годов рождения. Также при разборке завалов строительных конструкций обнаружен мужчина 1947 года без признаков жизни.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

 
ForUm

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