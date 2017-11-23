В Ивано-Франковске на улице Шевченко на территории новостройки произошел обвал железобетонных конструкций перекрытия, сообщает пресс-служба ГосЧС.
ЧП произошло 22 ноября около 20:00.
Как выяснилось, во время проведения строительных работ произошло обрушение бетонного перекрытия второго этажа новостройки на площади 216 кв.м, под обвалом находились рабочие. Спасатели с помощью механизированного и гидравлического инструмента и оборудования провели работы по освобождению пострадавших из-под завалов. Ими обнаружены и спасены из-под завалов 4 человек 1982,1970 и двое 1977 годов рождения. Также при разборке завалов строительных конструкций обнаружен мужчина 1947 года без признаков жизни.
Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
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