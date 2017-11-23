Публичное акционерное общество «Укртелеком» решило прекратить предоставление услуг телеграфной связи общего пользования для всех категорий потребителей с 1 марта 2018 года.

Об этом говорится в объявлении компании в газете «Урядовый курьер», передают Українські Новини.

«Укртелеком» принял решение прекратить с 1 марта 2018 года предоставление услуг телеграфной связи общего пользования для всех категорий потребителей. Будут прекращены прием, обработка и передача на доставку телеграмм всех видов и категорий», - говорится в сообщении.

Такое решение принято в связи с существенным сокращением числа отправляемых телеграмм, что связано с развитием электронных каналов коммуникации и распространением использования цифровой подписи.

Еще одной причиной отказа от этой услуги, по информации оператора, является устаревшее оборудование и отсутствие его поддержки со стороны производителей.