Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) ограничила патрулирование в Луганске 21-22 ноября в целях безопасности.

Об этом говорится в оперативном отчете миссии, передают Українські Новини.

«21 и 22 ноября в Луганске, по наблюдениям миссии, район в радиусе примерно 600 метров от дома №38 на улице Луначарского был оцеплен. В течение этих двух дней в оцепленном районе наблюдатели видели около 100 неустановленных вооруженных лиц, большинство из которых были в масках (или прятали лица) и с белыми повязками на руках», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом же районе команда СММ видела 4 бронетранспортера, стоявших в четырех разных местах: на улице Котельникова (типа БТР), на улице Лермонтова (типа БТР), на улице Котельникова (БТР-80) и на улице Польского (БТР-70).

Утром 22 ноября в 20 метрах к югу от перекрестка улиц Советской и Лермонтова наблюдатели видели по меньшей мере 4 грузовика военного типа (без номерных знаков), 1 бронетранспортер (типа БТР) и группу из 5 неустановленных вооруженных лиц в форме военного типа с белыми повязками на руках.

Они не позволили патрулю миссии проехать в южном направлении по улице Лермонтова.

«Миссия предприняла дополнительные меры по обеспечению безопасности и операционной деятельности - 21 ноября патрули СММ были заблаговременно отозваны на базу, а 21 и 22 ноября осуществлялось ограниченное патрулирование», - говорится в сообщении.

СММ также отметила, что с полудня 21 и до вечера 22 ноября в гостиницах, где проживают наблюдатели, не работало телевидение и радио.

Напомним, 23 ноября РосСМИ подтвердили, что Плотницкий выехал из «ЛНР» в Россию.

Накануне онзаявил, что не покидал и планирует покидать территорию ОРЛО в связи с конфликтом с «главой МВД ЛНР» Игорем Корнетом.

21 ноября центр оккупированного Луганска заблокировали люди в военной форме с автоматами на бронетранспортере, которые, по сообщениям боевиков, не имели никакого отношения к их группировкам. Уже после обеда те же информационные ресурсы боевиков распространили официальное заявление «министра внутренних дел ЛНР» Игоря Корнета, в котором говорилось о том, что в «республике» пресекли деятельность «украинской ДРГ».

Ранее Плотницкий уволил Корнета, однако тот отказался подчиняться приказу. Некоторые информагентства боевиков сообщали о том, что Корнет забаррикадировался в здании «МВД».

После появления вооруженной техники на улицах Луганска было проведено внеочередное заседание Военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В ОБСЕ сообщили, что наблюдатели зафиксировали колонну военной техники, которая сначала была замечена возле Дебальцево Донецкой области, потом, по мнению ОБСЕ, вероятно, эта же колонна направлялась в сторону Луганска. Также в ОБСЕ заявили о машинах военного типа и присутствии вооруженных лиц вокруг здания так называемого «министерства внутренних дел ЛНР».

22 ноября стало известно о захвате «силовиками МВД» здания «генпрокуратуры ЛНР» и аресте всех ее сотрудников.