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С января 2018 года вступают в силу новые правила трудоустройства иностранцев в Польше.

Декларация о намерении трудоустроить иностранца, которая выдается работодателю бесплатно, будет заменена платными разрешениями на сезонные работы, сообщает Польское радио.

Об этом сказала директор Уездного управления труда и городе Ґруец Мажанна Скочек. Процедурой сезонных работ будут охвачены следующие отрасли: полеводство, садоводство, туристическая и гастрономическая отрасли.

«Эти разрешения на сезонную работу будут двух видов: два этапа предоставления разрешений будут касаться иностранцев, которые находятся за границами Польши, а один этап – иностранцев, которые уже находятся на территории Польши и имеют разрешение на легальное пребывание на основании другом, чем сезонные работы», - пояснила Скочек.

В случае иностранцев, которые находятся за пределами Польши, работодатель будет составлять заявление о предоставлении разрешения на сезонные работы, на основании этого разрешения иностранец сможет открыть визу в Польшу. Иностранцы, имеющие биометрические паспорта, смогут въехать с таким разрешением в Польшу без необходимости открытия визы. Работодатель обязан зарегистрировать иностранного работника в управлении труда.
ForUm

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