В оккупированном в Крыму после попытки задержания ФСБ умерла ветеран крымскотатарского движения Веджие Кашка. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель генерального директора ATR Фадер Муджабаев.

«Они добрались до наших стариков. Только что оккупантами в Крыму убита 82-летняя крымская татарка — Веджие Кашка. Ее хотели арестовать, ей стало плохо, и ее сердце не выдержало. Веджие ханым — ветеран и один из символов крымскотатарского национального движения за возвращение на Родину. Русские нацисты, убийцы, будьте вы прокляты, придет время, и вам воздастся за все. Вечная память нашему национальному герою. Невозможно удержаться от слез», – отметил он

Напомним, в аннексированном Симферополе задержали несколько крымскотатарских активистов по обвинению в якобы «вымогательстве в особо крупном размере» у гражданина Турции.