Генпрокуратура допросила по делу о незаконной приватизации в январе 2013 года части здания Министерства АПК руководителя Фонда госимущества Украины Виталия Трубарова. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

«История типичная для того времени откровенного дерибана. Министр и его протеже решили создать пивной ресторан прямо в помещении министерства на Крещатике. Конечно, даром. Следовательно, они действуют через схему аренды с правом приватизации при условии улучшения помещения», - написал он в Facebook.

По словам Луценко, ремонтные работы были только на бумаге.

«Вчера был допрошен тогдашний руководитель столичного отделения ФГИ Трубаров, который сейчас является руководителем Фонда госимущества Украины. Именно он не провел предусмотренных мер контроля и подписал незаконный договор. Еще вчера он должен быть задержан. Но закон предусматривает передачу такого дела и готового подозрения в НАБУ. Что и сделано», - отметил генпрокурор.