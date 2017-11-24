За прошедшие сутки погибли пять украинских военных, еще четыре - получили ранения, состояние здоровья одного военнослужащего тяжелое, троих – удовлетворительное, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной, однако контролируемой украинской армией. Несмотря на общее снижение количества обстрелов, соблюдения режима прекращения огня нет», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, в течение суток на луганском направлении горячее всего было на подступах к Крымскому. Там произошло боестолкновение, которое продолжалось около восьми часов. Украинскими бойцами были уничтожены четыре оккупанты, еще пятеро - ранены. К сожалению, погибли и четыре наших героя, еще двое были ранены.

Кроме того, российско-террористические войска обстреливали оборонительные укрепления сил АТО у Крымского из 82-мм минометов и легкого пехотного вооружения. Из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов противник беспокоил защитников Новоалександровки, а на Светлодарской дуге под гранатометный огонь попали защитники Луганского.

На донецком направлении горячее всего было на Приазовье. Там русские наемники выпустили более двух десятков мин различных калибров. Вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие они применили вблизи Павлополя, а у Водяного незаконные вооруженные формирования вели огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В общем за минувшие сутки, по всей линии соприкосновения зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны противника, в том числе одно боестолкновение.

В штабе подчеркнули, что почти в каждом случае военнослужащие Вооруженных сил Украины отвечали противнику прицельным огнем.

Потери врага за эти сутки 17 человек: 8 - погибших и 9 – раненых.