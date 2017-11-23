Министр иностранных дел Павел Климкин считает смерть крымскотатарской активистки Веджие Кашка убийством. Об этом он написал в Twitter.

«Сегодня в Крыму от рук российских оккупантов погибла 82-летняя Веджие Кашка, ветеран крымскотатарского движения. Оккупанты пытались арестовать пожилую женщину и ее сердце не выдержало. Нелюди! Презрение и отвращение», – отметил он.

По словам Климкина, оккупанты дорого заплатят за это убийство. «В память этой героической женщине», – заявил он.

Напомним, в оккупированном в Крыму после попытки задержания ФСБ умерла ветеран крымскотатарского движения Веджие Кашка.