Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что украинская сторона готова к угрозам, которые могут возникнуть из-за конфликта между боевиками в «ЛНР». Об этом он заявил журналистам во время поездки в Полтавскую область.

«Не дай Бог, чтобы пострадали мирные украинцы (из-за конфликта в «ЛНР»), которые живут сейчас на временно оккупированных территориях. Я всегда говорил о том, что они сегодня там в плену. И то, что сейчас бандитские разборки, - я бы хотел, чтобы они завершились тем, чтобы они друг друга просто уничтожили, и при этом чтобы не пострадали мирные граждане. И все то, что касается Украины, все, что нужно будет сделать в оборонной сфере, - мы готовы, будем это делать, если будут какие-то угрозы», - сказал премьер, сообщает УНИАН.

Напомним, 22 ноября главарь «ЛРН» Игорь Плотницкий обвинил шлаву «МВД» Игоря Корнета в попытке «государственного переворота».

21 ноября центр оккупированного Луганска заблокировали люди в военной форме с автоматами на бронетранспортере, которые, по сообщениям боевиков, не имели никакого отношения к их группировкам. Уже после обеда те же информационные ресурсы боевиков распространили официальное заявление «министра внутренних дел ЛНР» Игоря Корнета, в котором говорилось о том, что в «республике» пресекли деятельность «украинской ДРГ».

Днем ранее главарь «ЛНР» Игорь Плотницкий уволил Корнета, однако тот отказался подчиняться приказу. Некоторые информагентства боевиков сообщали о том, что Корнет забаррикадировался в здании «МВД».

После появления вооруженной техники на улицах Луганска было проведено внеочередное заседание Военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В ОБСЕ сообщили, что наблюдатели зафиксировали колонну военной техники, которая сначала была замечена возле Дебальцево Донецкой области, потом, по мнению ОБСЕ, вероятно, эта же колонна направлялась в сторону Луганска. Также в ОБСЕ заявили о машинах военного типа и присутствии вооруженных лиц вокруг здания так называемого «министерства внутренних дел ЛНР».

22 ноября стало известно о захвате «силовиками МВД» здания «генпрокуратуры ЛНР» и аресте всех ее сотрудников.

23 ноября РосСМИ подтвердили, что Плотницкий выехал из «ЛНР» в Россию.