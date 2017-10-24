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Руководителю добровольческого движения ОУН Николаю Коханивскому вызвали «скорую» в Святошинский райсуд Киева, где проходит заседание по избранию ему меры пресечения.

Об этом сообщила журналистка Оксана Коваленко в Twitter.

В связи с этим в заседании был объявлен перерыв 10 минут.

«Журналистов просят не снимать, потому что, по словам человека со стороны Коханивского, ему «придется снимать штаны», - написала Коваленко.

Затем Коханивский с врачами вышел, а после осмотра вернулся в зал.

Позже журналист сообщила, что Коханивского увезли в больницу.

 


 

 

Как сообщал ForUm, Николая Коханивского задержали по обвинению в хулиганстве 21 октября. Между ним и Русланом Качмалой (позывной «Рэм») возник конфликт, который перерос в драку и стрельбу. Коханивский несколько раз попал в «Рэма» из пистолета резиновыми пулями.

23 октября суд перенес заседание на 9:00 24 октября. Защита Коханивского заявила, что к тому времени закончится срок предварительного задержания, и полиция не имеет права конвоировать его снова в изолятор. В связи с этим группа сторонников Коханивского забаррикадировалась в зале заседанияСвятошинского районного суда Киева, где и рассматривался вопрос об избрании меры пресечения Коханивскому.

В ответ на эти действия правоохранители пошли на штурм помещения, выключив свет и забрасывая в помещение гранаты со слезоточивым газом. Во время столкновений в ход шла мебель и другие предметы.

Утром полиция силой разблокировала помещение суда и задержала 30 человек, причастных к беспорядкам.
ForUm

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