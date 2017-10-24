«Уже со следующего года пациенты и врачи будут иметь совершенно новые отношения с системой здравоохранения», - заявила после принятия Верховной Радой медреформы руководитель Минздрава Ульяна Супрун.

В чем будут заключаться эти новые отношения, какие изменения должны произойти в украинской медицине, а главное, когда их ждать, выясняла ВВС Украина.

Что нового для пациентов?

С 2018 года украинцы сами будут выбирать себе врача – терапевта, педиатра, семейного врача.

С ним напрямую или через больницу будут подписывать договора о намерении лечиться именно у него. Таким образом исчезнет привязка людей к больницам по месту прописки.

Врача можно будет свободно менять.

Лечение у семейного врача, а также базовые анализы будут бесплатными.

В 2018 году на одного пациента для первичной помощи государство будет выделять 370 грн, в 2019 – 450 грн.

Что будет платным, а что – бесплатным?

В Минздраве уверяют, что бесплатными будут первичная, экстренная и паллиативная помощь, а также ведение беременности и роды.

Ежегодно правительство будет готовить, а ВР будет принимать список, что в медицине будет бесплатно, а что – нет. Это так называемый «негативный список», за что государство не будет платить.

Например, не будет оплачиваться стоматология и пластическая хирургия.

«Если врач направляет человека на томографию, то государство оплачивает ее на 100%. Если человек сам решил сделать себе томографию, будет платить за это сам», - объяснял заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

Что изменится для врача?

Сейчас врачи работают на фиксированной сетке зарплат, которая не зависит от качества их работы.

Отныне доход врача будет зависеть от того, сколько пациентов у него есть. Будет действовать принцип – чем больше пациентов, тем больше зарплата.

«Государственные деньги пойдут как в государственную больницу, так и в частную практику. Если врач настроит свою практику, к нему идут пациенты, он может получать от 15 тыс. грн», - отмечал Ковтонюк.

Деньги будут идти напрямую на счет врача, если он оформит ФЛП, или больницы.

Без работы могут остаться те врачи, к кому не захотят идти люди, потому что реформа будет способствовать конкуренции, объясняют в Минздраве.

Будут ли закрываться больницы?

В Минздраве уверяют, что закрывать больницы или сокращать медперсонал не будут, но предполагают, что конкуренция между врачами и принцип «деньги идут за пациентами» может привести к некоторым изменениям.

Существует вероятность, что плохо оборудованные и малозагруженные учреждения изменят свой профиль – например, на реабилитационные центры или хосписы. В то же время лучшие больницы обещают технически усилить.

Больницы хотят превратить в предприятия, которые будут самостоятельно распределять средства. Владеть медучреждениями по-прежнему будут общины.

В больницах будут считать, какие услуги предоставили пациентам – лечение, операции, и будут выставлять счета государству.

Цены на медицинские услуги в больницах должны быть одинаковыми, где бы они ни находились. Вычислить эту стоимость в Минздраве надеются за несколько лет.

Новую модель финансирования для медучреждений планируют начать с 2020 года. К тому времени они будут работать в режиме, как и раньше.

Однако уже в 2018 году в некоторых больницах запустят пилотные проекты, где государство напрямую будет оплачивать медицинские услуги.

В Минздраве хотят начать пилотный проект с районными родильными домами, где одни роды и сопровождение выделять 10 тыс. грн.

Хватит ли на все это денег?

В Минздраве неоднократно заявляли, что деньги в медицине есть, их просто неэффективно используют.

В следующем году расходы на медицину запланированы в размере около 112 млрд гривен – это 3,4% ВВП.

За три года финансирование медицины обещают увеличить на 25 млрд грн.

В принятом Радой законе прописано, что в дальнейшем на медицину будут тратить не менее 5% ВВП.

Медицинские услуги в больницах и у медиков будет закупать Национальная служба здоровья, которую только предстоит создать в 2018 году.

Кто будет руководить службой, распределять основные средства, решит Кабмин.

В Минздраве призывают не иметь лишних ожиданий от реформы уже в следующем году.

«Первые результаты будут очевидными за год, два, три ... Мы поменяли правила», - сказал заместитель министра Роман Илык.