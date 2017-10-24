Генеральная прокуратура просит Россию экстрадировать в Украину подозреваемого в заказном убийстве бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова Владимира Тюрина.
Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в ведомстве.
По его словам, запрос об экстрадиции был отправлен 9 октября.
Ответа России пока нет.
Напомним, 23 марта Вороненкова убили в центре Киева. В результате перестрелки также были ранены его охранник и сам нападавший, который позже скончался от ранений.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко объявил о раскрытии убийства: по версии следствия, заказчиком преступления выступил бывший гражданский муж вдовы политика Марии Максаковой россиянин Владимир Тюрин.
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