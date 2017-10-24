также в разделеОбщество
Суд принял к производству иск Медведчука против Лещенко 15
Коханивского из суда увезли в больницу 34
Еще одного крымского депутата будут судить за госизмену 38
В Башне Трампа вывесили баннер Free Sentsov 26
Донбасс становится одним из самых заминированных регионов в мире 23
СБУ заявила о рассылке фейковых сообщений о покушении на Порошенко 220
Семья Зайцевой обратилась к пострадавшим в ДТП в Харькове 91
Второго водителя-участника ДТП в Харькове взяли под охрану 120
Сторонники Коханивского захватили Святошинский суд 206
23 октября. Картина дня 54
Спецназ ВСУ завоевал «серебро» на престижных международных соревнованиях 53
В РФ назвали «гнусными» таблички у советского мемориала в Литве 162
Полиция просит откликнуться свидетелей ДТП в Харькове 91
Тернопольских налоговиков задержали на взятке в 400 тысяч 39
В МИД рассказали о встрече консула с Грибом 53
На Закарпатье обыскали месторождение золота 67
У «Самопомочи» таки конфискуют более 130 тысяч взносов 54
В Украину идут морозы 116

Генеральная прокуратура просит Россию экстрадировать в Украину подозреваемого в заказном убийстве бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова Владимира Тюрина.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в ведомстве.

По его словам, запрос об экстрадиции был отправлен 9 октября.

Ответа России пока нет.

 Напомним, 23 марта Вороненкова убили в центре Киева. В результате перестрелки также были ранены его охранник и сам нападавший, который позже скончался от ранений.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко объявил о раскрытии убийства: по версии следствия, заказчиком преступления выступил бывший гражданский муж вдовы политика Марии Максаковой россиянин Владимир Тюрин.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги