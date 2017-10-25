Святошинский районный суд Киева продолжит заседание по избранию меры пресечения лидеру добровольческого движения ОУН Николаю Коханивский 25 октября в 14:30. Соответствующее решение объявила судья по Иванна Миколаец.

«Следственный судья по делу объявляет перерыв до завтрашнего дня, до 14:30. Это позволит адвокатам подготовиться», - сказала судья. Сегодня на судебном заседании были допрошены 7 свидетелей со стороны защиты. Свидетелей со стороны обвинения не было.

Прокурор Иван Черниченко просит суд избрать Коханивскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Он утверждает, что существует риск, что лидер ОУН влиять на свидетелей и может скрываться от органов следствия и суда.

«Прошу суд удовлетворить ходатайство следователя, согласованное с прокурором, и применить в отношении Коханивского Николая Николаевича ... меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток», - заявил прокурор, сообщает УНИАН.

В свою очередь, Коханивский сказал, что «абсолютно с этим не согласен». Он заявил, что не совершал преступлений, которые ему инкриминируют.

Также Коханивский утверждает, что не собирается скрываться от следствия. «Я заинтересован в объективном расследовании этого дела», - сказал он. Лидер ОУН свободно вышел из суда и сообщил, что отправляется ночевать домой.

Как сообщал ForUm, Николая Коханивского задержали по обвинению в хулиганстве 21 октября. Между ним и Русланом Качмалой (позывной «Рэм») возник конфликт, который перерос в драку и стрельбу. Коханивский несколько раз попал в «Рэма» из пистолета резиновыми пулями.

23 октября суд перенес заседание на 9:00 24 октября. Защита Коханивского заявила, что к тому времени закончится срок предварительного задержания, и полиция не имеет права конвоировать его снова в изолятор. В связи с этим группа сторонников Коханивского забаррикадировалась в зале заседаний Святошинского районного суда Киева, где и рассматривался вопрос об избрании меры пресечения Коханивскому.

В ответ на эти действия правоохранители пошли на штурм помещения, выключив свет и забрасывая в помещение гранаты со слезоточивым газом. Во время столкновений в ход шла мебель и другие предметы.

Утром полиция силой разблокировала помещение суда и задержала 30 человек, причастных к беспорядкам.

Вечером того же дня Коханивского освободили из-под стражи.