Воинские части Сухопутных войск Вооруженных сил Украины усилили охрану военных объектов, сообщает пресс-служба Сухопутных войск

«На территории воинских частей оперативных командований Сухопутных войск ВС Украины введен усиленный режим охраны. Личный состав, который привлекается к несению службы в суточном наряде и карауле, согласно военных уставов вправе применять оружие во время несения службы», – говорится в сообщении.

Командование Сухопутных войск ВС Украины напоминает, что любое несанкционированное проникновение на территорию объектов воинских частей Сухопутных войск Вооруженных сил Украины влечет ответственность согласно законодательству Украины.

«Обращаемся к гражданам с просьбой сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах рядом с военными объектами или в местах расположения войск», – подчеркнули в ведомстве.

Как ранее сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов.

В радиусе 50 км от зоны возгорания закрыто воздушное пространство. Из-за пожара по измененному маршруту курсируют 47 пассажирских поездов.

По состоянию на 6:00 27 сентября из города Калиновка и населенных пунктов в 10-километровой зоне были эвакуированы 29 666 человек. В результате взрывов травмирован 1 человека.

Пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины сообщила, что интенсивность взрывов на складах в Калиновке значительно снизилась. Саперы приступили к расчистке территории складов и вокруг них.

Военная прокуратура Центрального региона квалифицировала взрывы в Калиновке как диверсию.