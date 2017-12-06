Последствия взрывов в Балаклее и Калиновке не столь катастрофичны, как некоторые их искусственно раздувают. Об этом заявил министр обороны Степан Полторак, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Главная опасность в том, что снаряды и ракеты хранятся на грунте. Буквально до конца декабря мы приступим к системному решению этой проблемы. Планируем строительство подземных железобетонных хранилищ. Даже при существующей системе охраны и обороны такой подход гарантирует сохранность этих 400 тыс. тонн боеприпасов. В том числе и в случае открытой вооруженной агрессии и нанесения авиаударов по таким базам», – подчеркнул он.

Полторак отметил, что, по подсчетам военных, для этой цели нужно изыскать примерно 10 млрд гривен. «Это невозможно сделать за один год. Поэтому мы разработали целевую программу и выбрали объекты для первоочередного вмешательства», – заявил министр.

«Кстати, последствия взрывов в Балаклее и Калиновке не столь катастрофичны, как некоторые их искусственно раздувают. По каждому чрезвычайному событию проведены комиссионные проверки, обнаружили все предпосылки, приводящие к таким ситуациям. Мы разобрались и привлекли к ответственности виновных должностных лиц. Сейчас время менять саму философию существования таких баз и арсеналов», – подчеркнул он.

Как сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов.

23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.