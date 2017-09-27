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Приморский районный суд Одессы удовлетворил ходатайство следователя и наложил арест без права распоряжения и пользования на 18 зданий и сооружений детского лагеря «Виктория» на Даче Ковалевского, одно из которых сгорело в ночь с 15 на 16 сентября.

Такое определение вынес судья Юрий Кушниренко, сообщает Думская.

Общая площадь арестованных зданий — 4065,4 кв. м. 

Арест наложен в рамках уголовного производства, открытого по части 2 ст. 270 УК Украины — «нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей».

«Указанное имущество сохранило следы уголовного правонарушения, то есть является доказательством преступления… Следователь доказал, что существуют риски его перепланировки, изменения целевого назначения, повреждения или уничтожения, что в дальнейшем усложнит установление истины и проведение необходимых следственных действий», — говорится в определении.  

 Как сообщал ForUm, в ночь на 16 сентября в детском лагере «Виктория» в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка, в результате погибли трое детей.  

В МВД заявили, что новейшая звуко-световая противопожарная сигнализация, установленная в муниципальном детском лагере «Виктория» в прошлом году во время дорогостоящего ремонта, на момент пожара была отключена

Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Следователи прокуратуры Одесской области начали расследование по факту служебной халатности, приведшей к гибели детей в лагере «Виктория».

В порядке ст. 208 УПК Украины задержан директор детского лагеря Петрос Саркисян. 18 сентября суд арестовал его без права внесения залога.

Также арестована без права внесения залога подозреваемая в нарушении правил пожарной безопасности воспитательница лагеря. 

В связи с пожаром также три одесских чиновника отстранены от занимаемых должностей. 

 
ForUm

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