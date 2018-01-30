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В январе в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины на базе одной из воинских частей, расположенной в Харьковской области, начаты сборы резервистов оперативного резерва первой очереди, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Отмечается, что для качественного проведения учебных сборов с резервистами развернут справочно-информационный центр и организовано всестороннее обеспечение вещевым имуществом, питанием, местами для отдыха.

К учебным сборам привлечены более 700 военнообязанных, в том числе почти 30 офицеров запаса.

«Учебные сборы резервистов проводятся именно для проверки готовности воинских частей в случае необходимости доукомплектовать боевые подразделения военнообязанными из состава оперативного резерва первой очереди, а также для восстановления практических навыков и умений резервистов по их военно-учетным специальностям и участия резервистов в тактических учениях», – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что по результатам подготовки резервисты должны приобрести и восстановить индивидуальные знания, навыки и профессиональную подготовку, полученные в ходе предварительного прохождения военной службы.

Кроме того, во время проведения учебных сборов каждый год проводятся индивидуальные собеседования с резервистами о прохождении воинской службы по контракту.

В 2017 году во время проведения учебных сборов с резервистами ряды военнослужащих военной службы по контракту пополнили более 300 человек.
ForUm

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