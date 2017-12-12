Сегодня в Украине отмечается День Сухопутный войск Вооруженных сил Украины

Военнослужащих с праздником поздравил Президент Петр Порошенко.

«Честь и слава воинам Сухопутных войск, которые ежедневно доказывают - нет такой силы, что может нарушить дух и волю украинского воина. Слава Украине! Слава Сухопутным войскам Вооруженных сил Украины», – говорится в сообщении на странице Главы государства в Facebook.

Также военных поздравил премьер-министр Владимир Гройсман. «Поздравляю наших воинов с Днем сухопутных войск! Спасибо за мужество, патриотизм и профессионализм! Желаю каждому здоровья и успехов! Украина гордится вами», – написал он на своей странице в Facebook.

В свою очередь начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко в своем поздравлении назвал Сухопутные войска – мощным рычагом успешного ведения боевых действий и операций.

«Военнослужащие Сухопутных войск - это источник могущества и силы нашей армии. В их рядах 9 тыс. военнослужащих отмеченных государственными наградами, 16 из них - получили звание «Герой Украины». Закаленные в боях солдаты, сержанты и офицеры - это драгоценное сокровище нашей армии. Мы должны их беречь… Особенно благодарен воинам-пехотинцам, они являются теми простыми «рабочими» войны, которые несут основную тяжесть своей нелегкой службы. Благодаря таким как они мы одержим победу. С профессиональным праздником вас боевые друзья», – написал он на своей странице в Facebook.