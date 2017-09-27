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44-летний ветеран АТО Вадим Свириденко завоевал бронзовую медаль в соревнованиях по гребле на тренажерах во время ІІІ Игр непокоренных (Invictus Games) в Торонто.

Об этом сообщает пресс-служба сборной Украины в Facebook.

Третье место с украинцем разделил  британец Ламин Манех.

Первое место занял канадец Майкл Тронер, а второе – британец Марк Ормрод.

Для Украины, которая впервые принимает участие в Играх непокоренных, это вторая бронзовая медаль. В первый же день соревнований третье место в секторе толкания ядра занял Сергей Торчинский из Луцка.

Всего в копилке сборной Украины пять медалей: две золотые, одна серебряная и две бронзовые.
ForUm

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