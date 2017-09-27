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В результате пожара с последующей детонацией боеприпасов на военных складах в Калиновке Винницкой области травмированы 2 человека, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«По оперативной информации травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что мероприятия по эвакуации населения продолжаются. Для перевозки эвакуированного населения привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГосЧС.

Как ранее сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов.

В радиусе 50 км от зоны возгорания закрыто воздушное пространство. Из-за пожара по измененному маршруту курсируют 47 пассажирских поездов.

По состоянию на 6:00 27 сентября из города Калиновка и населенных пунктов в 10-километровой зоне были эвакуированы 29 666 человек.

Пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины сообщила, что интенсивность взрывов на складах в Калиновке значительно снизилась. Саперы приступили к расчистке территории складов и вокруг них.

Военная прокуратура Центрального региона квалифицировала взрывы в Калиновке как диверсию.
ForUm

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