Обещание восстановить села Винницкой области, пострадавшие из-за взрывов на военных складах в Калиновке в сентябре текущего года, профинансировано и выполнено. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в одном из наиболее пострадавших сел – Павловке, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

К концу года жители получат возмещение за приобретенные самостоятельно строительные материалы, заверил премьер.

В конце сентября из Павловки пришлось эвакуировать 24 тыс. человек, повреждения получили более полутора тысяч домов и местная школа.

«Я обещал не оставить вас в беде. Я выполняю обещания», - сказал Гройсман.

Он напомнил, что по решению правительства на восстановительные работы в регионе было выделено 100 млн грн.

Он посетил обновленную школу и подарил школьникам школьный автобус по случаю Дня Святого Николая. Он также наградил военнослужащих, отличившихся при ликвидации чрезвычайной ситуации в Калиновке, и посетил семью, которая из-за взрывов потеряла дом и теперь празднует новоселье в новом доме.

Как сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов.

Из Калиновки и населенных пунктов в 10-километровой зоне были эвакуированы 29 666 человек. В результате взрывов травмированы 2 человека.