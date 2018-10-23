Суд оштрафовал на 3 655 гривен командира отделения взвода охраны арсенала Министерства обороны в Калиновке Винницкой области за пьянство на месте службы.

Об этом говорится в решении суда от 10 октября, передают Українськi Новини.

Установлено, что младший сержант, занимающий должность командира отделения взвода охраны и обороны роты охраны и обороны батальона обороны, 3 октября около 08:40 прибыл на территорию воинской части в нетрезвом состоянии.

Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения проводилось в Калиновской районной больнице, результат составил 0,8 промилле алкоголя.

Свою вину военный признал.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 215 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 3 655 гривен.

Кроме того, на такую же сумму в сентябре суд оштрафовал майора, который прибыл на арсенал из воинской части А2920 (Вознесенск, Николаевская область) для ликвидации последствий пожара, произошедшего 26 сентября 2017 года.

Суд установил, что военный находился на территории арсенала в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал ForUm, 26 сентября 2017 около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов.

Из Калиновки и населенных пунктов в 10-километровой зоне были эвакуированы 29 666 человек. В результате взрывов травмированы 2 человека.

Военная прокуратура Центрального региона квалифицировала взрывы в Калиновке как диверсию.

Суд оштрафовал офицера воинской части в Калиновке на 2465 грн за ненадлежащее выполнение своих обязанностей, которое могло привести к пожару на складе боеприпасов в сентябре этого года.