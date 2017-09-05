Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий открыл седьмую сессию парламента. Верховная Рада приняла Закон Украины «Об образовании» (регистрационный номер 3491-д), которым ввела 12-летнее среднее обучение.

Россия внесет в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, заявил президент РФ Владимир Путин.

О присутствии военного или иного персонала России на территории Украины под видом миротворцев ООН не может быть и речи, заявили в Министерстве иностранных дел.

Украинский политзаключенный Станислав Клых находился на стационарном лечении в филиале психиатрической больницы Федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть №74 Федеральной службы исполнения наказаний» России в Магнитогорске.

Если США поставят оружие в Украину, то российские боевики, контролирующие Донбасс, могут направить свое оружие в другие «зоны», заявил президент РФ Владимир Путин. Президент России угрожает поставками оружия мировому терроризму, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Президент Молдовы Игорь Додон запретил молдавским военным участвовать в международных учениях Rapid Trident-2017, которые в начале сентября стартуют на Львовщине.

Министерство юстиции получило от Главной прокуратуры Грузии новый запрос на розыск, взятие под стражу и экстрадицию экс-президента страны и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Международные резервы Украины на 1 сентября составляли 18 млрд 34,8 млн долл США (в эквиваленте). В последний раз объем резервов превышал эту отметку в начале 2014 года.

Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство в отношении министра финансов Украины Александра Данилюка.

Россия начала процесс сокращения своего присутствия на временно оккупированных территориях Донбасса, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.

Представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявляет, что Украина выступает за проведение расследования источников развития ракетного потенциала Северной Кореи.

В законопроекте о реинтеграции Донбасса предлагается заменить термин «АТО» на термин «операция по обороне Украины», но слова в нем «война» не будет.