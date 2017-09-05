Россия внесет в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев ООН на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
По его словам, размещение сил ООН, обеспечивающих безопасность миссии ОБСЕ на Донбассе, пойдет на пользу «решению проблемы на юго-востоке Украины».
«Министр (иностранных дел РФ Сергей Лавров. – Ред.) здесь, будем считать, что это поручение министерству иностранных дел внести соответствующую резолюцию в Совет Безопасности», - добавил Путин, сообщает ТАСС.
При этом президент РФ подчеркнул, что размещение сил ООН возможно только после отвода вооружений и при согласовании этого вопроса с представителями самопровозглашенных «Л/ДНР».
Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что Украина представит инициативу по введению миротворцев ООН на оккупированные территории Донбасса на сессии Генеральной Ассамблеи Организации.
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