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Россия внесет в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев ООН на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

По его словам, размещение сил ООН, обеспечивающих безопасность миссии ОБСЕ на Донбассе, пойдет на пользу «решению проблемы на юго-востоке Украины».

«Министр (иностранных дел РФ Сергей Лавров. – Ред.) здесь, будем считать, что это поручение министерству иностранных дел внести соответствующую резолюцию в Совет Безопасности», - добавил Путин, сообщает ТАСС.

При этом президент РФ подчеркнул, что размещение сил ООН возможно только после отвода вооружений и при согласовании этого вопроса с представителями самопровозглашенных «Л/ДНР».

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что Украина представит инициативу по введению миротворцев ООН на оккупированные территории Донбасса на сессии Генеральной Ассамблеи Организации. 


 
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