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Президент России Владимир Путин угрожает поставками оружия мировому терроризму. Так секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов прокомментировал публичное заявление президента РФ о возможных поставках США летального оружия Украине.

По его словам, «истерические комментарии Путина о недопустимости возможной поставки США летального оружия Украине является свидетельством готовности РФ к демонстративному продолжению финансирования и обеспечения оружием мирового терроризма».

«Президент РФ позволяет себе пугать США и международное сообщество тем, что на оккупированной российскими войсками территории Донбасса якобы осталось «достаточно оружия», которое могут направить в любую горячую точку мира, «чувствительную для тех, кто создает им проблемы», - то есть США», - сказал Турчинов.

Секретарь СНБО сообщил, что на территории Донецкой и Луганской областей, оккупированной РФ, не было никакой базы хранения военной техники и боеприпасов Вооруженных сил Украины. «Вся военная техника, боеприпасы и оружие поставляются гибридным войскам и террористическим группировкам исключительно Российской Федерацией», - сказал он, добавив, что граница между оккупированной территорией Донбасса и Россией контролируется РФ. «Именно поэтому поставки оружия и техники, которыми грозит Путин США, могут быть только российскими», - заявил Турчинов.

Говоря об «оппонентах США, которым хочет поставлять оружие Путин», секретарь СНБО отметил: «Их сегодня не так много. Это мировые террористические организации вроде ИГИЛ и «Аль-Каиды», или северокорейский режим, угрожающий мировой безопасности своей ракетно-ядерным оружием. И именно их сегодня хочет вооружить Путин, прикрываясь собственноручно созданными оккупационными режимами фейковых «республик», - сказал Турчинов.

«Таким образом, - подытожил секретарь СНБО - сегодня ИГИЛ, Северная Корея и РФ стоят на одной ступени, из которой угрожают безопасности мира, о чем в своем заявлении и напомнил Путин».

Напомним, президент РФ заявил, что если США поставят оружие в Украину, то российские боевики, контролирующие Донбасс, могут направить свое оружие в другие «зоны».

 
ForUm

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