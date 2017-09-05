О присутствии военного или иного персонала России на территории Украины под видом миротворцев ООН не может быть и речи. Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины относительно заявления президента РФ Владимира Путин о возможном внесении в Совбез ООН резолюции о размещении миротворцев ООН на линии разграничения, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

«В МИД Украины приняли во внимание заявление президента РФ о возможности размещении миротворцев ООН на Донбассе, опубликованную в СМИ. Считаем, что развертывание миротворческой операции ООН может способствовать восстановлению мира и безопасности на востоке Украины», – говорится в сообщении.

В МИД обратили внимание, что еще в марте 2015 года Президент Украины Петр Порошенко официально направил генеральному секретарю ООН и председателю Совета Безопасности ООН обращение по развертыванию на территории нашего государства миротворческой операции под эгидой ООН. Это письмо было распространено 2 апреля 2015 как официальный документ СБ ООН. Соответствующая инициатива Главы государства была к этому поддержана СНБОУ и Верховной Радой Украины.

«Целью такой операции должно стать обеспечение прочного мира в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основе Минских договоренностей и с соблюдением основных принципов и норм Устава ООН с усилением присутствия СММ ОБСЕ», – подчеркнули в ведомстве.

В МИД отметили, что с тех пор Россия как государство-агрессор постоянно саботировала предложения Украины, отказываясь рассматривать наше обращение в СБ ООН и даже утверждая, как это было в июне 2016 года, что Украина не обращалась к СБ.

«Украина всегда отстаивала четкую позицию, что любое международное миротворческое присутствие должно вводиться с согласия и после исчерпывающих консультаций с украинской стороной, предусматривать вывод всех оккупационных войск и наемников, а также их оружия с территории Украины и обеспечивать надежный контроль российско-украинской границы для предотвращения попадания российских военных, оружия, техники и наемников на территорию Украины. В случае принятия решения о введении операции по поддержанию мира (ОПМ), не может быть и речи о присутствии военного или иного персонала стороны-агрессора на территории Украины под видом миротворцев, поскольку это будет противоречить базовым принципам миротворческой деятельности ООН. В равной мере не может идти речи о получении согласия на проведение ОПМ от незаконных вооруженных формирований, действующих на территории ОРДЛО при поддержке, финансированию и материально-техническом обеспечении со стороны РФ», – заявили в МИД.

В министерстве подчеркнули, что обнародованная СМИ информация о заявлении президента РФ свидетельствует об очередной попытке России как стороны конфликта представить агрессию внутренне украинским конфликтом и исказить саму идею и цели введения миротворческой операции, что не будет служить достижению главной цели - установлению устойчивого мира на Донбассе и восстановления территориальной целостности Украины.

«В то же время, Украина как последовательный сторонник инициативы развертывания миротворческой операции ООН на Донбассе готова прорабатывать этот вопрос. В этой связи постпредству Украины в Нью-Йорке дано поручение провести соответствующие консультации с делегациями в СБ ООН. Считаем также, что неукоснительное соблюдение российской стороной устойчивого и полного режима прекращения огня, объявленного в конце августа в связи с началом учебного года, должно создать благоприятную почву для начала диалога с целью размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе», – сказано в сообщении.

Как сообщал ForUm, Путин заявил, что РФ внесет в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев ООН на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.

Ранее Президент Петр Порошенко заявил, что Украина представит инициативу по введению миротворцев ООН на оккупированные территории Донбасса на сессии Генеральной Ассамблеи Организации.