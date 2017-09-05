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Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий объявил седьмую сессию парламента открытой, сообщает информационное управление Аппарата ВРУ.

После регистрации народных депутатов спикер сообщил, что в пленарном заседании принимают участие премьер-министр Украины Владимир Гройсман и члены правительства, руководители центральных органов исполнительной власти, судебной ветви власти, должностные лица, которых Верховная Рада избирает и дает согласие на назначение, представители общественных организаций и средств массовой информации, главы дипломатических представительств и другие официальные лица.

В исполнении хора прозвучал Государственный Гимн Украины.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий выступил перед народными депутатами.

К народным депутатам обратился премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Представители депутатских фракций и групп выступают с объявлениями, заявлениями, сообщениями, предложениями.

Как ранее сообщал ForUm, Парубий заявил, что приоритетом повестки дня сессии Верховной Рады Украины на нынешнюю осень будет рассмотрение жизненно важных для страны реформ – образовательной, медицинской, судебной и пенсионной и реформы парламента. 
ForUm

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