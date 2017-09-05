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Международные резервы Украины на 1 сентября составляли 18 млрд 34,8 млн долл США (в эквиваленте) по предварительным данным, сообщает пресс-служба Национального банка.

Отмечается, что последний раз объем резервов превышал эту отметку в начале 2014 года. Сегодня резервы находятся на уровне на 16% высшем, чем в начале текущего года. В частности, по итогам августа резервы выросли на 240 млн долл. США или 1,3%.

В НБУ отметили, что по состоянию на 1 сентября объем международных резервов покрывает 3,6 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Напомним,  международные резервы Украины на 1 августа составляли 17 млрд 795 млн долл. США.
ForUm

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