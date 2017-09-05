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Президент Молдовы Игорь Додон запретил молдавским военным участвовать в международных учениях Rapid Trident-2017, которые в начале сентября стартуют на Львовщине.

Додон опубликовал на своей странице в Facebook обмен официальными письмами с заместителем министра обороны Георге Галбурой.

Додон напомнил Галбуре, что, согласно действующему законодательству, для участия молдовских военных в международных учениях необходимо разрешение президента как верховного главнокомандующего, и отметил, что такого разрешения не давал, сообщает «Европейская правда».

Президент распорядился, чтобы все приготовления к учениям были отменены, а организаторам Rapid Trident сообщили о том, что Нацармия Молдовы не будет в них участвовать.

В конце августа заместитель министра обороны сообщил президенту об участии 57 военных в учениях Rapid Trident, которые пройдут на Яворовском полигоне во Львовской области для подготовки к миротворческой миссии в Косове.

Галбура отметил, что молдавские военные принимают участие в этих учениях с 1996 года в рамках программы «Партнерство ради мира», а все снаряжение и размещение оплачивают организаторы.

Напомним, планировалось, что в этом году в международных учениях Rapid trident-2017 примут участие более 2,5 тысячи военнослужащих из Украины и 14 стран-партнеров. 
ForUm

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