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В законопроекте о реинтеграции Донбасса предлагается заменить термин «АТО» на термин «операция по обороне Украины», но слова в нем «война» не будет. Об этом сообщил в эфире Радио Свобода заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак.

По его словам, если Украина официально применит слова «война», это только поможет России.

«Мы можем назвать это войной. Тогда фактически мы объявляем войну России. Сегодня Россия говорит, что «нас там нет». Но когда мы объявляем войну, мы начинаем «получать» все, что может предложить российский ВПК: танки, артиллерию, самолеты, ракеты и многое другое. Это нам нужно?» - пояснил Грымчак.

Он отметил, что в законопроект о реинтеграции Донбасса внесут изменения в положение о миротворцах и предложат на рассмотрение народным депутатам Украины после сессии Генеральной ассамблеи ООН.

«После того как пройдет Генеральная ассамблея ООН и станет понятно, каким образом мы будем принимать миротворцев, мы внесем изменения... Думаю, что до конца сентября», - предположил чиновник.

Напомним, 20 сентября на Генассамблее ООН будет выступать Президент Украины Петр Порошенко с предложениями по миротворческой миссии на Донбассе.

Представитель президента Украины в Верховной Раде Украины, народный депутат Украины Ирина Луценко заявила, что законопроект о реинтеграции Донбасса подготовлен полностью, за исключением пункта о миротворческой миссии.
ForUm

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