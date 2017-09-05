Министерство юстиции получило от Главной прокуратуры Грузии новый запрос на розыск, взятие под стражу и экстрадицию экс-президента страны и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом сегодня заявил заместитель министра юстиции Сергей Петухов, сообщили ForUm’у в пресс-службе Минюста.

Он отметил, что по данным Главной прокуратуры Грузии Саакашвили выступает в качестве обвиняемого по 4 уголовных производстваи, возбужденных по следующим статьям Уголовного кодекса Грузии.

Петухов также добавил, что в направленных в адрес Министерства юстиции Украины документах отмечается, что постановлением судьи Коллегии по уголовным делам Тбилисского городского суда в отношении Саакашвили была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

После этого, постановлением старшего прокурора Главной прокуратуры Грузии, в связи уклонением от явки к следователю органа и не установлением местонахождения, он был объявлен в розыск.

«Главная прокуратура Грузии в своем запросе предоставила гарантию Генеральной прокуратуре Украины, что этот запрос не имеет целью преследование лица по политическим мотивам, что лицо не будет привлечено к ответственности за совершение преступлений, не предусмотренных запросу, лицо не будет выдано третьему государству без согласия Украины, а также по отношению к запрашиваемому лицу будет соблюдено законодательство Грузии и предусмотренные международными договорами права и свободы человека», - отметил Петухов.

Он также проинформировал о том, что в соответствии уголовно-процессуальным законодательством Министерство юстиции пересылает полученный от грузинской стороны запрос и сопроводительные документы в объеме 94 страницы в Генеральную прокуратуру Украины для проведения экстрадиционной проверки.

Напомним, экс-президент Грузии получил украинское гражданствосогласно указу Президента Украины в конце мая 2015 года. Саакашвили возглавлял Одесскую областную государственную администрацию с 30 мая 2015 года по 9 ноября 2016 года, после чего объявил об отставке.

26 июля Президент Петр Порошенко прекратил ему украинское гражданство. По данным Администрации Президента, причина такого решения – предоставление Саакашвили недостоверной информации во время оформления заявления на гражданство (в Грузии на Саакашвили возбуждены четыре уголовных дела, в том числе о растрате бюджетных средств и превышения служебных полномочий).

Защита экс-губернатора заявила, что подаст в суд иск по поводу лишения гражданства.

21 августа Саакашвили заявил о намерении 10 сентября вернуться в Украину из Польши через пункт пропуска «Краковец».

Главная прокуратура Грузии направила к правоохранительным органам Украины запрос об экстрадиции бывшего президента.