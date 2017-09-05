Президент России Владимир Путин уверен, что санкции против КНДР на заставят эту страну отказаться от ядерной программы.

Отвечая на вопрос, как можно воздействовать на КНДР, Путин напомнил историю бывшего президента Ирака Саддама Хусейна. «Страна разрушена, сам Саддам Хусейн повешен. Послушайте, это же все знают, это все помнят. И в Северной Корее это хорошо знают и помнят», - уверен Путин, передает ТАСС.

«И вы думаете, что в силу принятия каких-то санкций Северная Корея откажется от того курса, который она взяла на создание оружия массового уничтожения?» - задал риторический вопрос российский лидер. По его мнению, «использование санкций в данном случае уже является бесполезным и неэффективным».

«Россия осуждает эти упражнения со стороны Северной Кореи, мы считаем, что они носят провокационный характер», - заявил глава государства. Однако он убежден, что нельзя забывать и уроки истории – в Ираке, Ливии. «И уж точно северные корейцы не забудут», - повторил он. По его мнению, «использование санкций в данном случае уже является бесполезным и неэффективным».

Путин отметил, что нагнетание военной истерии вокруг КНДР бессмысленно и ведет в тупик и иной путь урегулирования вокруг этой проблемы, кроме переговоров, чреват планетарной катастрофой. «В этих условиях и в этой ситуации нагнетание военной истерии совершенно бессмысленно, это тупиковый путь абсолютно», - заявил глава российского государства по итогам саммита БРИКС.

Он напомнил об уже имеющихся военных возможностях Северной Кореи. «Ведь у Северной Кореи есть не только ракеты средней дальности, а мы убедились, что они есть, есть и не только ядерный заряд – мы знаем, что он есть в руках Северной Кореи – там есть еще и дальнобойная артиллерия, и системы залпового огня до 60 километров дальностью», - перечислил Путин.

Он уверен, что КНДР откажется от ядерной программы, только если будет чувствовать себя в безопасности. «Да они [в КНДР] траву будут есть, но не откажутся от этой программы, если не будут чувствовать себя в безопасности», - заявил Путин.

Напомним, представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявляет, что Украина выступает за проведение расследования источников развития ракетного потенциала Северной Кореи.