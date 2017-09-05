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По состоянию на 4 сентября 2017 года украинский политзаключенный Станислав Клых находился на стационарном лечении в филиале психиатрической больницы Федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть №74 Федеральной службы исполнения наказаний» России в Магнитогорске.

Об этом говорится в ответе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой на обращение  украинкой коллеги Валерии Лутковской, сообщили ForUm’у в пресс-службе омбудсмана.

Отмечается, что он был госпитализирован по собственному письменному согласию.

«Учитывая улучшение общего состояния Станислава Клыха, в ближайшее время планируется его выписка из стационара. О направлении для дальнейшего отбывания наказания Вам будет сообщено дополнительно», – отмечается в Москальковой.

Напомним, ранее адвокат Илья Новиков сообщил, что Клыха удерживают в Магнитогорске.

 26 мая 2016 года Верховный суд Чеченской Республики (Россия) приговорил украинца Клыха к 20 годам.
ForUm

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