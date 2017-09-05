Представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявляет, что Украина выступает за проведение расследования источников развития ракетного потенциала Северной Кореи. Об этом он заявил в комментарии Радио Свобода.

«Мы в контексте новой резолюции будем выступать за то, что Совет безопасности ООН инициировал какое-то новое расследование, благодаря каким странам Северная Корея смогла до такого уровня развить свой ядерный и ракетный потенциал», - сказал он.

При этом Ельченко отметил, что в Совете безопасности ООН нет официальных претензий к Киеву, также не обсуждается статья издания The New York Times относительно вероятной связи успеха КНДР в испытании межконтинентальных баллистических ракет и Украины.

«Мы обсуждали этот вопрос со своими коллегами в Совете безопасности. Они считают, что это регулярная «утка», никто официальных обвинений в адрес Украины не высказывал - все исходят из того, что это не подтверждено», - подчеркнул он.

Как сообщал ForUm, газета The New York Times со ссылкой на слова Илмана сообщила, что успех Северной Кореи в испытании межконтинентальной баллистической ракеты стал возможен благодаря приобретению на черном рынке ракетных двигателей, вероятно, с украинского завода «Южмаш», имеющего исторические связи с российской ракетной программой.

В то же время, госпредприятие «Южмаш» назвало статью провокацией.

В СНБО Украины заявили, что предприятия украинского оборонного и авиакосмического комплекса не поставляли оружие и военные технологии в Северную Корею.

Как стало известно, что в официальной биографии Илмана на сайте «38 North» указано, что он шесть лет работал в РФ – с 1995 по 2001 годы.

Позже Илман заявил, что не утверждал о причастности украинских властей к поставке ракетных двигателей в КНДР.