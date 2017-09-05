Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство в отношении министра финансов Украины Александра Данилюка.
Эту информацию подтвердил Громадському сам глава Минфина.
Уголовное производство прекращено на основании 2 ч. 1 ст. 284 УКУ «за отсутствием состава уголовного преступления».
Напомним, Генеральная прокуратура подозревала министра финансов Украины Александра Данилюка в уклонении от уплаты налогов.
Министр попросил Государственную фискальную службу провести в отношении него проверку.
Ранее СМИ сообщили, что генпрокурор Юрий Луценко подписал письмо к премьер-министру Владимиру Гройсману с требованием отправить Данилюка в отставку.
Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский заявил, что Данилюк работает на Российскую Федерацию.
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