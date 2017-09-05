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Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство в отношении министра финансов Украины Александра Данилюка.

Эту информацию подтвердил Громадському сам глава Минфина.

Уголовное производство прекращено на основании 2 ч. 1 ст. 284 УКУ «за отсутствием состава уголовного преступления».

Напомним, Генеральная прокуратура подозревала министра финансов Украины Александра Данилюка в уклонении от уплаты налогов. 

Министр попросил Государственную фискальную службу провести в отношении него проверку.  

Ранее СМИ сообщили, что генпрокурор Юрий Луценко подписал письмо к премьер-министру Владимиру Гройсману с требованием отправить Данилюка в отставку.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский заявил, что Данилюк работает на Российскую Федерацию.

 
ForUm

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