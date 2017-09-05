Если США поставят оружие в Украину, то российские боевики, контролирующие Донбасс, могут направить свое оружие в другие «зоны». Об этом президент РФ Владимир Путин сказал на пресс-конференции в Китае.
«Это суверенное решение (отправка летального оружия Украине. – Ред.) США - кому продавать оружие или поставлять бесплатно, и той страны, которая является реципиентом этой помощи. Мы на этот процесс повлиять никак не сможем», - сказал Путин.
По его словам, «есть международные правила и подходы: поставка оружия в зону конфликта не идет на пользу умиротворению, а только усугубляет ситуацию».
«Если это произойдет в данном случае, то принципиально это решение ситуацию не изменит, вообще никак не повлияет на изменение ситуации, но количество жертв, безусловно, может увеличиться», - уверен Путин, сообщает УНИАН.
«Хочу подчеркнуть, чтобы всем было понятно: ничего не поменяется», - пообещал президент РФ. «Есть еще один момент, на который следует обратить внимание: кто вынашивает подобные идеи. Это заключается в том, что у самопровозглашенных республик достаточно оружия, в том числе захваченного у противоборствующей стороны – у националистических батальонов и так далее. И если американское оружие будет поступать в зону конфликта, будет трудно сказать, как будут поступать провозглашенные республики. Может быть, они направят имеющееся у них оружие в другие зоны конфликта, которые чувствительны для тех, кто создает проблемы для них», - сказал Путин.
Напомним, Президент Петр Порошенко призвал Конгресс США рассмотреть возможность увеличения ассигнований на программы безопасности помощи Украине, включая предоставление вооружений оборонительного характера, а также лечение и реабилитацию украинских военнослужащих.
Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вопрос предоставления Украине летального оружия.
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