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Активисты и представители польских националистических организаций 26 апреля разобрали на кладбище села Грушовичи вблизи Перемышля надгробный памятник воинам УПА.  Министерство иностранных дел Украины требует от Польши официальных разъяснений.

Украинский институт национальной памяти приостанавливает процесс легализации польских мемориальных объектов на территории Украины.

Жители Киева просят оставить Арку дружбы народов разноцветной и официально переименовать ее в Арку разнообразия. В то же время активисты «Правого сектора» и «Свободы» остановили работы по раскраске арки, считая радугу скрытой пропагандой ЛГБТ.

 

«Газпром» увеличил сумму требований к «Нафтогазу» в арбитраже Стокгольма на более чем 5,3 миллиарда долларов — до 37 миллиардов.

В Украине начато строительство хранилища отработанного ядерного топлива.

Украина не будет прекращать подачу воды на оккупированные территории Донбасса. 

Прокуратура начала уголовное производство в связи с принятием Одесским городским советом решения по возвращению старых названий улиц и переулков, которые были переименованы в рамках декоммунизации.

Соломенский суд Киева продлил меру пресечения отстраненному председателю Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову еще на два месяца, до 25 июня.

За сутки в зоне АТО один военный погиб, еще шестеро – получили ранения.

На Ривненщине пытались взорвать военный склад с горючим. 
ForUm

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