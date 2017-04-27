Под забор склада с горючим Тыла Вооруженных сил Украины в городе Дубно Ривненской области неизвестные бросили взрывоопасный предмет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
«Сегодня около 10.20 в районе расположения склада горючего Тыла ВСУ в городе Дубно из неизвестного автомобиля под забор части был выброшено пакет, который взорвался. Никаких потерь и повреждений нанесено не было», - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что охрана военного объекта усилена. Обстоятельства происшествия выясняются правоохранительными органами.
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