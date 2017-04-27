«Газпром» увеличил сумму требований к «Нафтогазу» в арбитраже Стокгольма на более чем 5,3 миллиарда долларов — до 37 миллиардов, следует из отчета «Газпрома», сообщает РИА Новости.

В сообщении также говорится, что арбитражное решение будет принято 30 июня.

Уточненная сумма включает требования по оплате задолженности за поставленный в мае-июне 2014 года газ, оплату по обязательству «бери или плати» за 2012-2016 годы и пени за просрочку оплаты.

До этого последняя озвученная «Газпромом» цифра требований к «Нафтогазу» в арбитраже Стокгольма была 31,759 миллиарда долларов. В основном она касалась штрафов по режиму «бери или плати». В январе «Газпром» направил «Нафтогазу» счет в размере 5,319 миллиарда долларов на оплату топлива, невыбранного украинской компанией во втором-четвертом кварталах 2016 года.

«Газпром» и «Нафтогаз Украины» судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из России в Украину и транзит через территорию Украины от 2009 года.

Основная часть претензий «Газпрома» к «Нафтогазу» в рамках спора по поставкам газа приходится на штрафы за недобор по контрактному правилу «бери или плати» (take or pay). «Нафтогаз» требует от «Газпрома» ретроактивного изменения цены, возмещения переплат за непересмотренные цены и транзитные ставки. Также украинская компания требует отменить запрет на перепродажу газа.

Напомним, 25 сентября 2016 года в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма начался процесс между НАК «Нафтогаз Украины» и российским «Газпромом».