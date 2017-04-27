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Соломенский суд Киева продлил меру пресечения отстраненному председателю Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову еще на два месяца, до 25 июня.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры и продлил обязательства Насирова, сообщает Укринформ.

Отстраненный глава ГФС должен оставить свои паспорта в Государственной миграционной службе, носить электронный браслет, не выезжать за пределы Киевской области, а также являться по первому вызову суда, судьи или детектива.

Как сообщал ForUm, 7 марта суд избрал для отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен.

16 марта супруга Насирова внесла за него залог, поздно вечером в тот же день он вышел из СИЗО.

 
ForUm

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