Жители Киева просят оставить Арку дружбы народов разноцветной и официально переименовать ее в Арку разнообразия.

Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Киевсовета.

«Для проведения «Евровидения» советский идеологический памятник в самом центре Киева, который официально называется «Арка дружбы народов», а неофициально - «Иго народов», превращают в радугу. Однако непонятно, почему такое удачное решение должно применяться только временно, на срок проведения «Евровидения», - говорится в тексте петиции.

В документе отмечается, что до сих пор этот памятник возвышался на днепровских склонах как мрачное напоминание о мифическом «единении братских народов Советского Союза». Теперь есть отличный шанс обновить вид Крещатого парка, официально переименовав эту арку в «Arch of Diversity» («Арка разнообразия»), как и задумали авторы временной инсталляции.

«Киевляне достойны такого обновления не меньше, чем наши европейские гости», - сказано в петиции.

Напомним, Арку дружбы народов в Киеве к «Евровидению» украсят цветами радуги.