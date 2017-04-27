В Украине начато строительство хранилища отработанного ядерного топлива, заявил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

«Как и год назад, я считаю, что это – важнейший проект для Украины. Этот объект обеспечит безопасное хранение отработанного топлива в течение длительного периода. Сегодня отработанное топливо находится на хранении в России», - приводит слова Семерака пресс-служба Министерства.

Министр напомнил, что Украина ежегодно платит около 200 млн долларов России за хранение отработанного ядерного топлива.

«Построив собственное хранилище, Украина уже через несколько лет может его окупить. Зона отчуждения имеет все возможности для реализации этого проекта, и его строительство будет происходить по самым высоким мировым стандартам по экологической безопасности», - подчеркнул Семерак.

На сегодня уже завершено проектирование ЦОЯТ и начато строительство подъездного железнодорожного пути к хранилищу, на территории которого было проведено радиационное исследование земельных участков.

Ответственность за завершение строительства и дальнейшей эксплуатации ядерной установки ЦОЯТ возложено на ГП «Энергоатом».

Специалисты Киевского института «Энергопроект» утверждают, что экологическое воздействие Центрального хранилища отработанного ядерного топлива будет значительно ниже установленных на сегодня допустимых уровней.

Министр убежден, что строительство и дальнейшая эксплуатация хранилища будет способствовать реабилитации зоны отчуждения, возвращению к хозяйственной деятельности ее части.