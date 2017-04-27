Министерство иностранных дел Украины требует от Польши официальных разъяснений в связи с провокацией в отношении украинского памятника воинам УПА в селе Грушовичи вблизи Перемышля, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

«В Украине возмущены демонстративными и дерзкими действиями в отношении украинского памятника в селе Грушовичи вблизи Перемышля. Это откровенная провокация в канун чествования 70-й годовщины преступной акции «Висла» – очевидно с целью отвлечения внимания от этой пресловутой даты», – отметили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что общим интересом двух стран является спокойное и комплексное урегулирование этой, чтобы в дальнейшем не было действий подобного рода. «Мы обратимся к польской стороне за официальными разъяснениями и согласуем дальнейшие шаги по легализации всех мест захоронений как на территории Польши, так и польских в Украине с целью обеспечения им надлежащей опеки на государственном уровне в соответствии с двусторонним соглашением о сохранении мест памяти от 1994 г.», – подчеркнули в МИД.

«Уже достигнута договоренность о проведении в ближайшие дни в Варшаве двусторонних консультаций с участием руководства Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий, которая ответственна за реализацию вышеупомянутого соглашения», – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, вчера, 26 апреля, активисты и представители польских националистических организаций разобрали на кладбище села Грушовичи вблизи Перемышля надгробный памятник воинам УПА.