За минувшие сутки подразделения российско-оккупационных войск 47 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате чего один военный погиб, еще шестеро – получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«На приморском направлении из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП и БТР, гранатометов и стрелкового оружия противник бил по позициям возле Широкино. Из 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по опорным пунктам вблизи населенного пункта Водяное. Минометы калибра 82 мм противник применил по позициям наших войск возле Березовой. Защитников Марьинки враг обстреливал из вооружения БМП, гранатометов различных систем, пулеметов больших калибров и стрелкового оружия, а защитников Красногоровки, Новотроицкого и Павлополя – из гранатометов и стрелкового оружия. Позиции возле населенного пункта Гнутово противник обстреливал из пулеметов крупного калибра, а опорные пункты вблизи Чермалыка – из стрелкового оружия. В районе Марьинкы действовали вражеские снайперы», – говорится в сообщении.

На донецком направлении, по данным штаба, по позициям вблизи Троицкого противник бил из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия. Минометы калибра 82 м, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие враг применял по опорным пунктам возле Верхнеторецкого. По защитникам Авдеевки противник вел огонь из 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а защитников населенного пункта Пески обстреливал из гранатометов и пулеметов крупного калибра. Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия враг бил по позициям возле Майорска и Новгородского. Также под Новгородским действовали вражеские снайперы.

На Луганском направлении из минометов калибра 120 мм, противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра подразделения российско-оккупационных войск били по опорным пунктам вблизи Новоалександровки. Огнем минометов калибра 120 мм враг накрывал позиции возле населенного пункта Попасная, а из 82-миллиметровых минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов бил по опорным пунктам в районе Троицкого. Защитников Новозвановки противник обстрелял из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров, а защитников Станицы Луганской - из гранатометов и стрелкового оружия.

В штабе подчеркнули, что в отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие огня.

По данным разведки штаба АТО, в результате адекватного ответа противнику огнем, на протяжении 25 и 26 апреля уничтожено 3 российских наемников, еще 7 боевиков незаконных вооруженных формирований ранены.